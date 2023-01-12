Поврежденный обстрелами бассейн в Шахтерске отремонтируют в случае выделения средств из федерального бюджета

Ремонт бассейна велся несколько лет, но был приостановлен из-за отсутствия финансирования. Фото: ТГ/Хоценко

Поврежденный в ходе боевых действий летом 2014 года бассейн спорткомплекса «Олимп» в Шахтерске отремонтируют в случае выделения денег из федерального бюджета. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

Там уточнили, что на проведение работ потребуются около 150 миллионов рублей.

- В случае выделения средств из федерального бюджета РФ будет выполнен сам ремонт бассейна. По предварительным подсчетам, на ремонт необходимо 150 миллионов рублей, - заявили в мэрии.

Представители администрации также отметили, что в этом году планируют разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту бассейна. Помощь в этом окажет регион-шеф - Сахалинская область РФ. На это потратят 5 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что программа восстановления и развития Шахтерска на этот год предполагает ремонт 23 социальных объектов, работы пройдут в случае полного ее финансирования. Власти города рассчитывают также на помощь шефов из Сахалинской области.

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