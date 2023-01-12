ВСУ при обстреле Ленинского района Донецка применили высокоточные управляемые реактивные снаряды M982 Excalibur

Результаты обстрела Донецка изучили специалисты Фото: Иван ЖИЛЯК

При обстреле Ленинского района Донецка украинские войска применили высокоточные управляемые реактивные снаряды M982 Excalibur. Такие данные обнародовали в представительстве ДНР в СЦКК.

Военные эксперты уточнили, что огонь по Донецку велся противником с позиций, расположенных в районе Курахово.

- Противник вел огонь из артиллерии калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в районе Курахово, использовав снаряды M982 Excalibur (управляемый активно-реактивный снаряд), - заявили они.

Как отметили в СЦКК, данный участок фронта, с которого велся обстрел, входит в зону ответственности 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

Напомним, сегодня вооруженные формирования Украины атаковали автобазу одного из супермаркетов Донецка. В результате удара один человек погиб, еще четверо были ранены. Все пострадавшие - сотрудники предприятия. Кроме того, получили повреждения 13 грузовых автомобилей и остекление здания ремонтных мастерских.

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