В Снежном ребенок подорвался на взрывоопасном предмете

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать (архивное фото)

Ребенок подорвался на взрывоопасном предмете в городе Снежное. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате подрыва на ВОП ранен ребенок 2012 года рождения. По состоянию на 19:00 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 10 января 2023 года составляет 12 человек (1 погиб, 11 ранены, в том числе ребенок). Информация продолжает поступать, — отметили в СЦКК.

Напомним, что один погибший и восемь пострадавших мирных жителей в Кировском районе Донецка оказались горняками. Украинские боевики обстреляли шахту имени А. А. Скочинского на улице Бирюзова, в результате чего шахтеры получили ранения. Повреждена также кровля электроцеха и производственное оборудование шахты.

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