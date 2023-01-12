Под обстрел ВСУ попала автобаза одного из супермаркетов в Ленинском районе Донецка

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Под огонь украинской артиллерии в Ленинском районе Донецка попала автобаза одного из известных супермаркетов. По данным официальных источников, есть жертвы.

- По уточненной информации, в результате обстрела Ленинского района погиб мужчина 1975 года рождения. Ранены мужчины 1963, 1966, 1967, 1976 годов рождения. Повреждены 13 грузовых автомобилей и остекление здания ремонтных мастерских, - проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что с самого утра ВСУ возобновили обстрел Донецка, атаковав Ленинский, Киевский, а чуть позже и Калининский районы города. По данным СЦКК, в 8:50 из населенного пункта Парасковеевка по Ленинскому району были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм, в 9:40 со стороны Тоненького по Киевскому району - 3 снаряда калибром 155 мм. В 10:40 из населенного пункта Ласточкино по Калининскому району противник выпустил еще 3 снаряда такого же калибра.

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