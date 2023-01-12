В Донецке неожиданно прорвалось в эфир украинское радио

Привычные жителям станции продолжают работать только в цифровом формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке и его окрестностях с утра неожиданно перестали ловить радиостанции ДНР и России. Вместо них в эфире вдруг зазвучало украинское радио. Об этом сообщают в соцсетях местного сегмента.

Как оказалось, вещание республиканского радио и российских станций резко прекратилось утром 12 января. Однако они продолжают работать в цифровом формате.

Как пояснили ДАН в Министерстве связи Донецкой Народной Республики, на сегодняшний день специалисты запланировали профилактику передающего оборудования. В ведомстве отметили, что в Донецке с 2:00 до 11:00 должно было отсутствовать цифровое теле- и радиовещание, в Торезе - еще и телевещание в аналоговом формате. В Докучаевске с 8:00 до 17:00 будет отключено радиовещание, а в Новоазовске - цифровое телевещание и радиоэфир.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году качество мобильной связи в ДНР улучшится. В этом году запланировано строительство и переоснащение порядка 280 базовых станций дополнительно к действующей сетке.

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