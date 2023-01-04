В ДНР мобильная связь станет качественнее

В Республике повысится качество мобильной связи Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В 2023 году качество мобильной связи в ДНР улучшится. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на заместителя председателя Правительства Республики Владимира Ежикова.

В этом году запланировано строительство и переоснащение порядка 280 базовых станций дополнительно к действующей сетке. Ведется работа по возможности обновления так называемого ядра. Обновляется оборудование и закладывается определенный потенциал для расширения сети.

- Новое оборудование позволит более качественно предоставлять мобильные интернет-услуги, и качество связи повысится, - подчеркнул Владимир Ежиков.

В планах специалистов - провести аудит и проектные работы по развитию сети, что позволит установить места, где необходимо разместить дополнительные базовые станции. Также будет оценена нагрузка на действующие станции и целесообразность их переоснащения. Работы займут полгода, после подписания соответствующего договора с исполнителями.

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