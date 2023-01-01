В ДНР с января в среднем на 20 процентов повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Тариф на отопление увеличится на 2,95 рубля за 1 квадратный метр площади при оплате на протяжении года. Фото: ГП «Донбасстеплоэнерго»

В ДНР с 1 января 2023 года повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в республиканской службе по тарифам (РСТ).

- Учитывая достаточно большой разрыв в размерах тарифов, действующих в ДНР, по сравнению с другими регионами Российской Федерации (в ДНР тарифы в два-два с половиной раза ниже, чем в Ростовской области) принято решение о постепенном (плавном) выравнивании тарифов до уровня действующих в других регионах Российской Федерации. Процесс выравнивания тарифов с другими регионами Российской Федерации разбит на 10 лет, начиная с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ДНР, начиная с 2019 года, повышение тарифов проводилось с учетом роста доходов граждан — минимального размера оплаты труда и минимальной пенсии. С 1 января наступившего года МРОТ установлен в 16 242 руб. в месяц. А с момента вступления ДНР в состав России он увеличен на 58%.

- В дальнейшем тарифы будут пересматриваться один раз в год в течение 10 лет. Следующие изменения предусматриваются через полтора года — с 1 июля 2024 года, — заключили в РСТ.

В 2023 году увеличение цены на электроэнергию при объеме потребления до 150 кВт*ч в месяц составит 0,31 руб. за 1 кВт*ч., на природный газ (при использовании газа для приготовления пищи) — на 3,8 руб. на одного человека в месяц.

Тариф на услуги централизованного отопления увеличится на 2,95 руб. за 1 кв. метр отапливаемой площади при оплате на протяжении года.

В 2023 году продолжится режим безоплатной подачи воды населению в связи с неработающим каналом «Северский Донец-Донбасс». Для населения городов, получающих воду из артезианских скважин, тариф увеличится на 5 рублей за 1 куб. метр.

Размер «коммунальной квитанции» в 2023 году среднем возрастет на 20%. В случае, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% совокупного семейного дохода, предусмотрены меры социальной поддержки в виде компенсационной выплаты из бюджета. Для ее получения необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, в последний раз тарифы на ЖКУ в Республике менялись 1 января 2022 года. Тогда в среднем коммунальные платежки увеличились на 17%. Подорожала электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и вывоз ТБО.

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