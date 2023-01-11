В ближайшее время в ДНР пройдут рейды по всем сетевым магазинам

Сравнение цен на муку в супермаркетах ДНР и Ростова-на-Дону. Фото: МЭР ДНР

Для выравнивания цен с соседями Правительство ДНР будет использовать все имеющиеся в арсенале органов власти методы. Об этом заявил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Ситуация с ценами - самая обсуждаемая сейчас тема. Говорить про сравнение с Ростовом не буду, так как какие-то продукты дешевле у нас, а цены на некоторые виды товаров ниже у соседей. Есть базовая социальная корзина, куда входят продукты первой необходимости (крупы, молочная продукция, мука и другие), которая почти во всех наших магазинах стоит примерно одинаково и практически не отличается от ростовских цен, - написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Он отметил, что есть и перекосы. Речь о некоторых сортах колбас и сыров.

- Поручил Минпромторгу ДНР и Минэкономразвития ДНР организовать рейдовые мероприятия по всем сетевым магазинам Республики. Для выравнивания цен с соседями будем использовать все имеющиеся в арсенале органов власти методы - от поддержки бизнеса до реагирования через Федеральную антимонопольную службу, региональный Штаб по ценообразованию и другие, - подчеркнул глава Правительства.

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