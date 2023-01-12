На шахте в Ровеньках в результате несчастного случая погиб горняк

Тело погибшего извлекли и подняли на поверхность сотрудники горноспасательной службы МЧС. Фото: днронлайн.рф

В результате несчастного случая на шахте в Ровеньках погиб горный мастер добычного участка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что трагедия произошла в ночь с 10 на 11 января. Мужчина работал на шахтоучастке № 5 шахтоуправления «Ровеньковское» государственного унитарного предприятия «Республиканская топливная компания «Востокуголь».

- При ведении работ в лаве № 326 пласта h7 человека затянуло в шнек комбайна УКД-200. В результате несчастного случая погиб горный мастер добычного участка № 4, мужчина 1983 года рождения, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что тело погибшего извлекли и подняли на поверхность сотрудники горноспасательной службы МЧС.

Напомним, в сентябре 2021 года на шахте «Красный партизан» в Червонопартизанске погибли девять человек. Оборвался канат транспортной кабины (клети), предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу.

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