В Донецке на пожаре погибли двое жителей

Всего за сутки было ликвидировано 13 пожаров. Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке в минувшие сутки на пожаре погибли двое жителей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР

- 10 января в Киевском районе Донецка в частном домостроении на улице Чеканная произошел пожар. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, вещи и мебель на площади 120 кв. метров. На месте пожара обнаружены двое погибших, пол и анкетные данные, а также причина пожара устанавливаются, - говорится в сообщении.

Для тушения пожара от МЧС ДНР привлекалось: 3 единицы техники, 12 человек личного состава.

Также сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Ленинском районе Донецка, возникший в результате обстрела.

В 14.40 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения, расположенного на улице Сивашская. К месту вызова незамедлительно было направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли хозяйственной постройки на площади 25 кв. м, а также мебели и вещей находящихся внутри. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. В 15.35 пожар был ликвидирован.

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