В ДНР введут в обиход электронные больничные листы

В скором времени на смену бумажным придут электронные листки нетрудоспособности Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике взамен бумажных начнут оформлять электронные больничные листы. Поэтапный переход на выдачу таких листков нетрудоспособности планируют начать уже в нынешнем году. Об этом сообщила ДАН зампредседателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- В 2023 году планируется поэтапный переход на выдачу листков нетрудоспособности в электронном виде, что в результате ускорит и упростит взаимодействие фонда (речь идет о Социальном фонде России, - ред.), медицинской организации и работодателя, - отметила она.

По словам Толстыкиной, намечается также переход на беззаявительный режим предоставления услуг соцфондом. Это удастся реализовать за счет отладки межведомственного электронного документооборота госучреждений разного уровня.

Напомним, ранее сообщалось, как оформить Единое универсальное пособие на детей в ДНР, какие документы для этого нужны и кому оно положено. Отметим, что оформить Единое универсальное пособие в Донецкой Народной Республике могут беременные, а также семьи с детьми до 17 лет.

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