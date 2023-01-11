Как оформить Единое универсальное пособие на детей в ДНР: какие документы нужны и кому положено

Оформить Единое универсальное пособие в ДНР могут беременные, а также семьи с детьми до 17 лет. Фото: Архив КП

С 1 января 2023 граждане России могут оформить Единое универсальное пособие на детей. Ежемесячная выплата положена беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель, а также семьям с детьми до 17 лет, у которых низкий доход (средний доход на члена семьи в месяц не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе).

Пособие уже начали оформлять и жители Донецкой Народной Республики. Подать документы может один из родителей или опекунов ребенка. При этом, родители и дети должны быть гражданами России. Дети до 14 лет должны быть вписаны в паспорт родителя или иметь вкладыш с печатью Миграционной службы к свидетельству, который подтверждает гражданство. Дети старше 14 должны иметь паспорт Российской Федерации.

Единое пособие назначается на каждого ребенка в возрасте до 17 лет. Размер выплат зависит от нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в регионе.

Для оформления пособия необходимо подтверждение официального дохода семьи. Если дохода нет, то подтверждать объективные причины этого, как в других регионах, не требуется. На сайте Госуслуг сказано, что для граждан, которые постоянно проживали в новых субъектах Российской Федерации на момент их принятия в состав России «правило нулевого дохода» не применяется.

Подать заявление на Единое пособие можно на сайте Госуслуг, однако после все же потребуется принести документы в ближайшее отделение СФР (Социальный фонд России - ведомство, которое объединяет в себе Фонд пенсионного и социального страхования).

Макеевчанка Виктория Андреева подала заявление на Единое пособие через портал Госуслуги, после чего отправилась в СФР для того, чтобы принести необходимые документы. Виктория – одинокая мать, воспитывает ребенка 12 лет.

- Подтверждать причины отсутствия доходов не потребовалась. Помимо паспорта, СНИЛС, свидетельств и расчетного счета, предоставила трудовую книжку, а также справку из налоговой о том, что я не являюсь предпринимателем. К слову, получила ее, крайне быстро, в Министерстве доходов и сборов ДНР, – говорит Виктория. – Процедура незатруднительная, копии документов с собой брать не нужно, все сканировали на месте, однако рекомендую записываться в СФР заранее, так как в нашем отделении уже расписана очередь до следующего месяца.

Список документов

В отделениях СФР в Республике просят предоставить следующие документы (для конкретного случая – определенный перечень документов, уточнять у специалистов СФР):

1. Паспорт Российской Федерации всех членов семьи

2. Сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания на территории ДНР / Паспорт ДНР

3. СНИЛС всех членов семьи

4. Свидетельство о рождении ребенка (дети до 14 лет должны быть вписаны в паспорт родителя или иметь вкладыш с печатью Миграционной службы к свидетельству, который подтверждает гражданство. Дети старше 14 должны иметь паспорт Российской Федерации)

5. Свидетельство/справка о заключении/расторжении брака

6. Сведения об обучении на очной форме и получении/отсутствии стипендии

7. Сведения об установлении опеки или попечительства над ребенком.

8. Сведения об опекуне/попечителе

9. Сведения о доходах семьи за 12 календарных месяцев

10. Сведения Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей об отсутствии сведений

11. Сведения о постановке на учет в медицинской организации, в связи с беременностью до 12 недель

11. Реквизиты расчетного счета в ПСБ банке

Прием в СФР ведется по предварительной записи.

Прожиточный минимум в Донецкой Народной Республике

На душу населения - 11 213 рублей

Для трудоспособного населения

50 % - 6 111 рублей

75 % - 9 166, 50 рублей

100 % - 12 222 рублей

Для детей

50 % - 5 438, 50 рублей

75 % - 8 157, 75 рублей

100 % - 10 877 рублей

Прожиточный минимум для конкретного региона можно узнать на сайте Госуслуг.

Адреса отделений СФР по Донецкой Народной Республике – по ссылке.

Важно!

Можно продолжить получать прежние пособия до 3-летия ребенка

Семьи с детьми, рождёнными до 31 декабря 2022 г. включительно и не достигшими 3 лет, могут выбрать: оформлять единое пособие или продолжать получать прежние пособия до 3-летия ребёнка.

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