Жители Донбасса скоро будут получать пенсии согласно законодательству РФ

Сейчас минимальная пенсия жителей ДНР и ЛНР составляет 10 тысяч рублей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать пенсии согласно российскому законодательству. Об этом сообщила зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова.

- В Донецкой и Луганской Народных Республиках действует законодательство с 2015 года. В Херсонской и Запорожской областях в 2022 году выплачивались пенсии в размере 10 тысяч рублей. Сейчас, после принятия новых законов, которые уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться исходя из требований российского законодательства, в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу, - сообщила вице-премьер.

Она добавила, что жители новых субъектов всегда могут обратиться в межведомственные комиссии своих регионов, которые будут подтверждать стаж работы и возможности на получение пенсии по российскому законодательству.

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