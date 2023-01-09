В Донецке в Петровском районе в результате украинских обстрелов погибла мирная жительница, еще один житель – ранен

Микрорайон Тихий. Петровской район. Снаряд ВФУ попал в крышу. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

Сегодня, 9 января, в Донецке в Петровском районе в результате украинских обстрелов погибла мирная жительница, еще один гражданский был ранен. Об этом сообщили военные эксперты СЦКК ДНР.

- В Донецке по улице Кизильской, 10 погибла женщина 1984 года рождения, ранен мужчина 1981 года рождения, - говорится в сводке.

Также в СЦКК рассказали о прямом попадании в многоквартирные жилые дома на улице Петровского, 189, 233 «г».

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о массированных обстрелах прифронтового Петровского района. Противник бьет из 155-го калибра (стандарт НАТО).

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики тридцать раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 150 снарядов, ракет и мин. Два мирных жителя в Новом Свете погибли , еще один в Александровке (Петровский р-н Донецка) – ранен.

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