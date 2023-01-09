ВСУ открыли огонь из вооружений НАТО по Донецку

Последствия недавнего обстрела Еленовки. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Сегодня, 9 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь из вооружений НАТО по Петровскому району Донецку. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Петровский район нашего города остается под обстрелами врага. В 11.30 из населенного пункта Кураховка украинские фашисты впустили по мирным жителям три снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), - рассказал мэр.

Ранее градоначальник сообщал еще о шести 155-миллиметровых снарядах ВФУ, выпущенных противником по Петровскому району Донецка.

Также сегодня украинские боевики обстреляли Александровку - в донецком поселке разорвались три снаряда калибром 152 миллиметра,

- В результате утреннего обстрела Александровки по ул. Горького получил повреждения один из домов частного сектора - осколками посечена крыша, фасад здания, выбиты стекла из окон, повреждены хозпостройки, - сообщил Алексей Кулемзин.

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