ВСУ открыли огонь из вооружений НАТО по Донецку

Последствия недавнего обстрела Еленовки. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина
Сегодня, 9 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь из вооружений НАТО по Петровскому району Донецку. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
- Петровский район нашего города остается под обстрелами врага. В 11.30 из населенного пункта Кураховка украинские фашисты впустили по мирным жителям три снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), - рассказал мэр.
Ранее градоначальник сообщал еще о шести 155-миллиметровых снарядах ВФУ, выпущенных противником по Петровскому району Донецка.
Также сегодня украинские боевики обстреляли Александровку - в донецком поселке разорвались три снаряда калибром 152 миллиметра,
- В результате утреннего обстрела Александровки по ул. Горького получил повреждения один из домов частного сектора - осколками посечена крыша, фасад здания, выбиты стекла из окон, повреждены хозпостройки, - сообщил Алексей Кулемзин.
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