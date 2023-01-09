ВСУ за сутки 30 раз обстреляли ДНР, погибли два мирных жителя, еще один – ранен

Последствия удара украинской «Точкой-У» по Зугресу. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики за прошедшие сутки тридцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 150 снарядов, ракет и мин. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет, Зугрэс, - перечисляется в сводке.

В это время в ДНР два мирных жителя погибли, еще один – ранен.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей в Новом Свете. Ранение получил еще один гражданский – мужчина, в Александровке, - рассказали в СЦКК.

Повреждены девять домостроений в Петровском и Киевском районах Донецка, Александровке, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - 3 обстрела из артиллерии 152 и 122 мм. На горловском - 8 обстрелов из артиллерии 155 мм. На старобешевском и шахтерском – по одному обстрелу из ОТРК «Точка-У».

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