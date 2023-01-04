С выходных в Донецке и ДНР ожидаются устойчивые морозы

Жителям следует быть осторожными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 и 8 января в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается минус 7 и минус 9 градусов, соответственно. По прогнозам синоптиков, температура со знаком минус продержатся до 24 января (включительно). В конце месяца ожидается потепление до плюс 2 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что днем 5 января в Донецкой Народной Республике и Донецке ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду; по акватории Азовского моря ожидается сильный юго-западный ветер 15-20 метров в секунду.

- Уровень погодной опасности – желтый. Погода потенциально опасна - создает неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса Республики, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

Власти ДНР призвали жителей к осторожности.

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