В ДНР объявили штормовое предупреждение на 5 января

Власти ДНР призвали жителей к осторожности Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Днем 5 января в ДНР и Донецке ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду; по акватории Азовского моря ожидается сильный юго-западный ветер 15-20 метров в секунду. Такие данные Гидрометцентра Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- Уровень погодной опасности – желтый. Погода потенциально опасна - создает неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса Республики, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Власти ДНР просят жителей быть осторожными.

Ранее спасательное ведомство сообщало, что за сутки вследствие попадания взрывоопасных предметов повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Донецке.

В Кировском районе на улице Большая Северная пострадали два частных дома. Повреждения получили остекление оконных блоков и крыша. В Петровском районе Донецка на улице Павла Беспощадного в частном доме повреждены: оконное остекление, крыша, стены и фасад дома.

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