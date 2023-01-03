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НовостиОбщество3 января 2023 19:47

В ДНР готовы задействовать воды Азовского моря для развития рыболовства

Власти Республики намерены создать все условия для работы рыбопромысловых предприятий
Ирина ДМИТРИЕВА
Власти видят большой потенциал в этой отрасли - рыбный промысел в Азовском море с дальнейшей переработкой

Власти видят большой потенциал в этой отрасли - рыбный промысел в Азовском море с дальнейшей переработкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Побережье Азовского моря планируют сделать местом для развития рыболовства в ДНР. Тем более, что вдоль побережья есть вся необходимая инфраструктура. Об этом сообщил ДАН заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

Он отметил, что Азовское море стало внутренним морем РФ, а в России есть ряд федеральных программ, в которых Республика планирует и будет участвовать. Среди них - программа зарыбления, когда государство покрывает расходы на выпуск в море мальков.

- Далее наша задача - создать условия, чтобы у нас развивались рыбопромысловые предприятия. Мы видим большой потенциал в этой отрасли - рыбный промысел в Азовском море с дальнейшей переработкой, - рассказал вице-премьер ДНР.

По словам чиновника, в Республике проанализировали возможные места для хранения улова.

- Я думаю, эта инфраструктура будет развиваться, ведь спрос на продукты в мировом масштабе только растет, - подчеркнул он.

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