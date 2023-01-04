ВСУ с ночи обстреливают Донецк

Украинские боевики обстреливают из НАТОвских вооружений. Фото: Телеграм-канал Алексея Кулемзина

ВСУ с ночи обстреливают Киевский и Кировский районы Донецка. Украинские боевики бьют из 155-го калибра (стандарт НАТО). Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В 11.30 из Карловки по территории Кировского района нацистами выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. По Киевскому району в 11.40 с позиций ВФУ в Тоненьком выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, - сообщил через свой канал в Телеграм градоначальник.

Ранее Алексей Кулемзин рассказывал о непрекращающемся ночью огне ВСУ:

- В 00:32 из Нетайлово по Киевскому району выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. В 04:00 из Галициновки по Кировскому району выпущено 4 снаряда калибром 155 мм.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки 75 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 359 снарядов, ракет и мин. В результате украинской агрессии один мирный житель погиб.

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