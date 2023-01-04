Руководитель ДНР отметил героизм российских военных, спасавших сослуживцев из-под завалов в Макеевке

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Спасшиеся при обстреле ВФУ в Макеевке в новогоднюю ночь российские военные помогали выбираться из-под завалов своим боевым товарищам.

- Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество. Большинство из них, едва выбиравшись из поврежденного американскими «хаймерсами» здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных, - сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Среди погибших, по его словам, были те, кто возвращался на помощь своим товарищам, в том числе заместитель командира полка.

- Всем, кто нуждался, оказана необходимая медицинская помощь, вначале на территории Республики, потом в других регионах России. Также бойцам полка, чьи обмундирование и экипировка остались под завалами, будет выдано все необходимое - данный вопрос под контролем соответствующих служб, - подчеркнул Денис Пушилин.

Напомним, что в ночь на 1 января по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей ВФУ нанесли удар из американской установки РСЗО HIMARS. По уточненной информации, тогда погибло 89 человек.

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