ВСУ перебрасывают установки HIMARS под Кременную в ЛНР

Такая переброска вооружения может поставить под угрозу безопасность столицы ЛНР. Фото: соцсети

По предварительной информации, украинские войска перебрасывают системы залпового огня HIMARS в район населенного пункта Кременная в ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Республики Андрей Марочко.

- По утверждению непроверенных источников, вооруженные формирования Украины перекидывают в район Кременной несколько реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, - заявил он.

По словам подполковника, эта информация еще требует проверки, однако относиться к ней следует очень серьезно. Такая переброска вооружения может поставить под угрозу безопасность столицы ЛНР.

- Из некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска, - пояснил военный.

Напомним, сегодня сообщалось, что украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР. В результате нанесенного удара погибла мирная жительница. По данным СЦКК, обстрел населенного пункта был зафиксирован в 11:20. Противник выпустил по городу одну 120-миллиметровую мину.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Мирный житель поселка Мироновское в ДНР подорвался на взрывоопасном предмете

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101 (подробнее)