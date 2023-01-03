ВСУ перебрасывают установки HIMARS под Кременную в ЛНР

Такая переброска вооружения может поставить под угрозу безопасность столицы ЛНР. Фото: соцсети
По предварительной информации, украинские войска перебрасывают системы залпового огня HIMARS в район населенного пункта Кременная в ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Республики Андрей Марочко.
- По утверждению непроверенных источников, вооруженные формирования Украины перекидывают в район Кременной несколько реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, - заявил он.
По словам подполковника, эта информация еще требует проверки, однако относиться к ней следует очень серьезно. Такая переброска вооружения может поставить под угрозу безопасность столицы ЛНР.
- Из некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска, - пояснил военный.
Напомним, сегодня сообщалось, что украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР. В результате нанесенного удара погибла мирная жительница. По данным СЦКК, обстрел населенного пункта был зафиксирован в 11:20. Противник выпустил по городу одну 120-миллиметровую мину.
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