ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, погибла женщина

Жертвой обстрела стала мирная жительница
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР с применением миномета. В результате нанесенного удара погибла мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что обстрел населенного пункта был зафиксирован в 11:20. Противник выпустил по Кременной одну 120-миллиметровую мину.
- В результате обстрела погибла мирная жительница 1957 года рождения, а также поврежден жилой дом, - проинформировали наблюдатели.
Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли город Рубежное в Луганской Народной Республике, в результате чего ранения получили подросток и женщина. Также был поврежден многоквартирный жилой дом. А накануне ВСУ открыли огонь по Первомайску, ранив шестерых мирных жителей и разрушив корпус Центральной городской больницы.
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