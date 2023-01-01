При обстреле Первомайска 31 декабря были ранены шесть человек и разрушен корпус больницы

Пострадавшими занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ 31 декабря получили ранения 6 мирных жителей. От ударов был также разрушен корпус городской больницы. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В результате обстрелов получили ранения шесть мирных жителей, а также разрушен корпус Центральной городской больницы, - заявили наблюдатели.

В представительстве уточнили, что первый обстрел Первомайска был зафиксирован в 16:55. Тогда украинские войска выпустили в направлении города две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Позже - в 17:35 - последовал удар еще одной ракетой. В мэрии сообщили о ранении двух работников Первомайской центральной городской многопрофильной больницы. Информация продолжает уточняться.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ при обстреле Донецка в новогоднюю ночь ранили трехмесячного ребенка

В городе зафиксированы многочисленные повреждения (подробнее)