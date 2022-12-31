В результате обстрела Первомайска в ЛНР ранены два работника больницы

ВФУ продолжают обстреливать ЛНР даже в праздничный день Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Первомайск в ЛНР с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив три ракеты. В результате украинской атаки ранения получили два работника Первомайской центральной городской многопрофильной больницы. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— По предварительной информации, в результате обстрела ранения получили два сотрудника медучреждения. Информация продолжает уточняться, — отметил мэр города.

Тем временем в Луганской Народной Республике сотрудники спецслужб РФ ликвидировали агента СБУ, который планировал теракт в Доме правительства ЛНР в день принятия новой Конституции Республики. При задержании агент СБУ оказал сопротивление, бросив гранату в сотрудников силовых ведомств, и был ликвидирован на месте.

Ранее российских спецслужб изъяли из обнаруженного в пригороде Луганска тайника боеприпасы, которые предназначались для диверсионно-разведывательных групп ВФУ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики открыли огонь по Петровскому району Донецка

Противник ведет огонь из поставленных НАТО вооружений (подробнее)