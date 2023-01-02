Украинские боевики ранили подростка и женщину в Рубежном

Информация о последствиях обстрелов еще продолжает поступать (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли город Рубежное в Луганской Народной Республике, в результате чего ранения получил подросток и женщина. Также поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 мм (2 снаряда) ранен подросток 14 лет и женщина 1964 года рождения, а также поврежден многоквартирный жилой дом, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее ВФУ открыли огонь по центральной больнице в Первомайске. В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей, а также был разрушен корпус Центральной городской больницы. Вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту шесть ракет типа M31 и М30А1 GMLRS из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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