ВФУ за сутки 75 раз обстреляли ДНР: один мирный житель погиб, еще четверо – ранены

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за сутки 75 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 359 снарядов, ракет и мин. Об этом сообщает СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Еленовка, - говорится в сводке.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирной жительницы – женщины, в Александровке. Ранения получили четыре гражданских, в том числе ребенок 2016 года рождения, в Петровском районе Донецка, Еленовке и ранее освобожденном Благодатном.

Повреждены четыре домостроения в Кировском и Петровском районах Донецка, Еленовке и Александровке, а также один объект гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил 51 обстрел из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм, минометы 120 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ продолжают хаотичный обстрел прифронтовых районов Донецка, есть жертвы

По городу стреляет крупнокалиберная артиллерия (подробнее)