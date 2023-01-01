В Ясиноватой в результате обстрелов ВФУ ранен еще один мирный житель

Пострадавших госпитализировали

Сегодня, 1 января, в Ясиноватой в результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) ранен еще один мирный житель. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

- В результате очередного обстрела ВФУ Ясиноватой ранение получил мужчина 1989 года рождения, - рассказал градоначальник.

Ранее «КП» сообщала, что в Ясиноватой под украинским обстрелом погиб мужчина 1995 года рождения и ранена женщина 1972 года рождения. Украинские боевики обстреляли город из 155-миллиметрового калибра (стандарт НАТО).

По данным СЦКК, сегодня Ясиноватую обстреляли несколько раз, враг выпустил около двух десятков 155-миллиметровых снарядов.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Республики ранены восемь мирных жителей. В предыдущие сутки погибла женщина в Ясиноватой, ранены двое гражданских.

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