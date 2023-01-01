В Ясиноватой под украинским обстрелом погиб мужчина и ранена женщина

Ясиноватую ежедневно обстреливают из артиллерии. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 1 января, украинская армия несколько раз обстреляла Ясиноватую, погиб мирный житель, еще один — ранен. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- В результате очередного обстрела Ясиноватой погиб мужчина 1995 года рождения, ранение получила женщина 1972 года рождения, — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

По данным представительства ДНР в СЦКК, сегодня Ясиноватую обстреляли несколько раз, враг выпустил около двух десятков 155-мм снарядов.

Украинские нацисты сегодня продолжают обстреливать и другие города ДНР – Донецк, Горловку, Макеевку.

Напомним, за минувшие сутки, с 08:00 31 декабря до 08:00 1 января, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 8 мирных жителей. В предыдущие сутки погибла женщина в Ясиноватой, ранены двое гражданских.

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