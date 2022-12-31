Любила жить и могла свернуть горы: Что мы помним об ушедшей из жизни Ольге Гордо

Последняя осень Ольги Гордо. Фото Евгении Карпачевой

Я познакомилась с Олей уже в военное время, где-то году в 2015-м. По-журналистски немного завидовала ее ярким интервью с известными командирами, девушками-защитницами Донбасса, дончанами, которые в военном Донецке вопреки всему открывали кафе, рисовали, создавали. Одним словом, не сломались, делали жизнь для тех, кто не оставил Донецк, краше. По поиску историй она по праву была номер один.

А потом, уже будучи редактором «Комсомолки», поняла ее главный секрет. Она жила работой, просто балдела от нее! И когда из-за болезни не могла читать, набирать тексты – сильно страдала именно из-за этого. Но после очередной операции быстро восстанавливалась, и тут же сообщала, мол, опять в строю!

Призвание было предначертано с рождения

Как-то Оля рассказала мне, что когда родилась (26 мая), папа вырезал из газет все заметки, что происходили в этот день в городе и в мире. И в чем-то это и определило ее путь в журналистику, хотя по образованию она была химиком, выучилась и на психолога. Но состоялась именно в журналистике.

Ее репортажи, интервью, всегда были эмоциональными, западали в душу. Один мальчик (сын военного), с которым она беседовала, сказал, что у нее очень красивые глаза, и даже нарисовал портрет. Да, глаза у нее были лучистые, лукавые, они словно пронизывали собеседника. Правду было не утаить.

И когда Оля заходила в редакцию после очередного интервью, именно по глазам было видно – будет материал, или нет. Если светятся – значит да.

- Дядька (тетка) – огонь! Делаю.

Или:

- Полный отстой.

Значит ясно, не ждать. А «дотягивать» этот «отстой» требовать было бесполезно.

Как редактору, с ней было не просто работать. Нужен был особый подход. Она часто опаздывала на планерки, встречи, или погружалась в тему так надолго, что пропускала все сроки. Просить от нее написать новость на основе официального сообщения было бесполезно. Оля все должна была пощупать, увидеть, понять сама. Зато какие иногда рождались шедевры!

Мои самые любимые ее статьи: «Курс молодого бабца» - о том, как она погрузилась в мир военных, с советами для тех девушек, которые выбрали связать свою судьбу с суровыми ребятами в форме. И о снайпере с позывным Вампир, который ехал к нам из Украины как промышленный альпинист, а по дороге беспредельщики – националисты выбили ему все передние зубы. Парень не простил и пошел защищать Донбасс. Стал успешным снайпером у Гиви (Михаила Толстых), но больше всего боялся стоматологов и жену Ларису…

А еще она не любила, когда кардинально правят ее стиль. Говорила кратко и жестко.

- Снимайте! Это не мой материал!

Успех в соцсетях и кулинарии

У Оли была огромная аудитория в Фейсбуке (аккаунт Ольга Жукова), потом в ВК. Соцсети – это тоже была часть ее мира. И если в редакции ревностно относились к ее постоянной жизни в Фейсбуке (ведь редакционные задания – прежде всего), то многочисленные подписчики с нетерпением ждали новых историй от Ольки.

А историю, смешную, грустную, спорную, она могла сделать из чего угодно! Забыла кошелек у таксиста, потеряла телефон, сломала каблук, услышала разговор в трамвае... Да, она любила слушать, что говорят дончане. Именно через эти разговоры потом мастерски передавала настроения города.

Оля с дочкой Майей. ФОТО: Личный архив

Огромной популярностью пользовались ее посты о младшей дочери, которую она называла КакАнгел. Над ними смеялась вся аудитория. Мы как бы вместе росли, взрослели с ее Майкой – КакАнгелом.

А меня лично затронул ее пост о старшей дочери Ане. Аня была в Тюмени, уехала из Донецка в начале войны. У нее скоро должен был быть День рождения, а Оля не могла поздравить так, как хотела. Написала друзьям в ФБ, чтоб поздравили ее Аню открытками. А еще рассказала о том, что как видит в Донецке девушку, похожую на Аню – думает, что это она, как скучает по своей доченьке, и скорей бы кончилась эта война!

У меня были те же чувства. Моя дочь Аня (почти ровесница Олиной дочери) тоже была далеко в России и тоже из-за войны. И я так же с замиранием сердца и слезами смотрела в Донецке на худеньких девочек с темно-русыми волосами, которые так напоминали дочь.

Моя Аня направила Ане Олиной маленький подарочек. Через всю Россию гостинец шел долго. Но Олькина дочь была потрясена количеством поздравлений и сказала: «Теперь я вижу, мама – ты можешь свернуть горы!»

А еще Оля потрясающе хорошо готовила. На ее Дни рождения стол в редакции ломился. Причем угощения были необычными – паштеты разных видов, сладости.

- Когда ты успеваешь? – спрашивали ее.

- Ерунда! Делов-то. Поставила одно, одновременно в миксере взбиваю другое. Все легко! – отвечала она.

Помню, как-то решили с ней накрыть стол нашим парням на 23 февраля. И тут в намеченный день застолья узнаю, что нужно все отменить. Причину уже не помню. Звоню Оле.

- Как??? (далее нецензурно. Она вообще любила крепкое словцо, но из ее уст это не звучало пошло). Да я с четырех утра пацанам блины пеку! Праздновать будем!

И праздник был. С блинами, пышными и горячими, как сама Олька. И даже икрой. Пусть и минтая, но она подала все так красиво, что было вкуснее, чем с красной.

Слез моих не увидят

Она боролась с глиобластомой мозга с 2020 года. Перенесла несколько операций, химиотерапий. Не хотела верить, что диагноз смертельный. Радовалась, как ребенок, когда снова могла писать. Приходила в редакцию – всегда красивая, с прической и маникюром. Мы не видели ее слез и стонов. Но, вглядываясь в ее глаза, я понимала, насколько борются внутри два противоположных чувства: жажда жизни и осознание тяжести диагноза.

Временами казалось, что она обманула судьбу, которая упрямо твердила, мол, болезнь эта смертельная, и даже знаменитости с их возможностями не могут ее победить. Но ей помогали коллеги, многочисленные друзья. И она полноценно жила.

Влюбилась и вышла замуж, снова ездила на передовую. Отдыхала на море и наслаждалась каждым днем.

Увы, 30 декабря ее не стало.

Олю мы будем помнить всегда. ФОТО: Личный архив

Олю похоронят в Тюмени, где последние дни за ней стоически ухаживала 24 – летняя дочь Аня.

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