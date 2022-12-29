Украинские войска за сутки атаковали шесть населенных пунктов ДНР

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам почти полсотни раз. За это время противник выпустил в ее направлении 275 боеприпасов из реактивных систем залпового огня и артиллерии 155, 152 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под прицельным огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики - Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное и Макеевка.

Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что огнем ВСУ в Республике были повреждены 10 жилых домов и 5 объектов гражданской инфраструктуры.

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