При обстреле ВСУ Донецка погибла женщина и ранены двое мужчин

Последствия обстрела Смолянки. Фото: t.me/ЧП Донбасс
Сегодня, 28 декабря, ВСУ нанесли мощный удар из РСЗО «Град» по Куйбышевскому району Донецка. Под обстрелом оказалась Смолянка. В результате погибла женщина и ранен мужчина.
По информации представительства ДНР в СЦКК в 19:15-19:17 со стороны населенного пункта Орловка по Донецку было выпущено 16 ракет из РСЗО.
- Во время обстрела Куйбышевского района Донецка на Смолянке повреждения получили многоквартирные дома, здание «Первого Республиканского супермаркета», - написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
Последствия обстрела Смолянки. Фото: ДНР Онлайн
Спустя время в СЦКК сообщили о жертвах обстрела:
- по ул. Ермолая Жукова, 43 погибла женщина 1956 г.р.
- по ул. Лебединского, 19 ранен мужчина 1970 г.р.
- по ул. Корниенко, 100 ранен мужчина 1976 г.р.
Последствия обстрела Смолянки. Фото: t.me/ЧП Донбасс
Также поступила подробная информация о повреждениях:
- зафиксированы повреждения здания МБОУ «Школа № 60 г. Донецка»;
- зафиксированы повреждения здания Пенсионного фонда Куйбышевского района;
- зафиксированы повреждения здания Первого Республиканского супермаркета;
- ул. Куйбышева, 87 – многоквартирный жилой дом;
- ул. Ермолая Жукова, 43– прямое попадание в частный жилой дом;
Последствия обстрела Смолянки. Фото: ДНР Онлайн
- ул. Ермолая Жукова, 56 - частный жилой дом;
- ул. Корниенко, 100, 102 - частные жилые дома; также поврежден автомобиль;
- ул. Корниенко, 104 – многоквартирный жилой дом; также повреждена ЛЭП;
- ул. Воинская, 4 - частный жилой дом;
- ул. Лебединского, 19 - частный жилой дом.
Напомним, что сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой был поврежден детский сад «Золотой ключик».
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