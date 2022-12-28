При обстреле ВСУ Донецка погибла женщина и ранены двое мужчин

Последствия обстрела Смолянки. Фото: t.me/ЧП Донбасс

Сегодня, 28 декабря, ВСУ нанесли мощный удар из РСЗО «Град» по Куйбышевскому району Донецка. Под обстрелом оказалась Смолянка. В результате погибла женщина и ранен мужчина.

По информации представительства ДНР в СЦКК в 19:15-19:17 со стороны населенного пункта Орловка по Донецку было выпущено 16 ракет из РСЗО.

- Во время обстрела Куйбышевского района Донецка на Смолянке повреждения получили многоквартирные дома, здание «Первого Республиканского супермаркета», - написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Смолянки. Фото: ДНР Онлайн

Спустя время в СЦКК сообщили о жертвах обстрела:

- по ул. Ермолая Жукова, 43 погибла женщина 1956 г.р.

- по ул. Лебединского, 19 ранен мужчина 1970 г.р.

- по ул. Корниенко, 100 ранен мужчина 1976 г.р.

Последствия обстрела Смолянки. Фото: t.me/ЧП Донбасс

Также поступила подробная информация о повреждениях:

- зафиксированы повреждения здания МБОУ «Школа № 60 г. Донецка»;

- зафиксированы повреждения здания Пенсионного фонда Куйбышевского района;

- зафиксированы повреждения здания Первого Республиканского супермаркета;

- ул. Куйбышева, 87 – многоквартирный жилой дом;

- ул. Ермолая Жукова, 43– прямое попадание в частный жилой дом;

Последствия обстрела Смолянки. Фото: ДНР Онлайн

- ул. Ермолая Жукова, 56 - частный жилой дом;

- ул. Корниенко, 100, 102 - частные жилые дома; также поврежден автомобиль;

- ул. Корниенко, 104 – многоквартирный жилой дом; также повреждена ЛЭП;

- ул. Воинская, 4 - частный жилой дом;

- ул. Лебединского, 19 - частный жилой дом.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой был поврежден детский сад «Золотой ключик».

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