«Брату нужно было вернуть долг – 15 тысяч рублей»: В МВД ДНР рассказали подробности жестокого убийства восьмерых жителей Макеевки

Подозреваемых в убийстве задержали в течение нескольких часов. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 28 декабря, МВД ДНР показало кадры допроса задержанных подозреваемых в убийстве семьи из 8 человек в Макеевке, в том числе четверых детей. Самому маленькому из них был всего годик. Жестокое преступление, которое произошло 26 декабря в Червоногвардейском районе, было раскрыто в течение нескольких часов.

Наводку дала женщина, которая ранее неоднократно помогала семье по хозяйству за денежное вознаграждение. Ее брату срочно нужны были деньги, чтобы вернуть долг – 15 тысяч рублей.

- Брат мой куда-то «попал», и ему срочно нужны были деньги, не маленькая сумма — в пределе 15 тыс. рублей. Нужно было ему отдать, и из-за этого он пошел на это преступление, — сказала задержанная.

Когда она пришла на подработку в очередной раз, к ней присоединились брат и приятель. Мужчины с утра распивали спиртные напитки и продолжили застолье на территории чужого домовладения. Изначально мужчины планировали бросить в дом гранату, однако затем брат достал автомат и расстрелял находившихся в доме людей.

- В первую очередь, старшего семьи убил, потом тех, кто были справа. Толком, кто были справа, я не рассматривал, сколько их там было, тоже всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех, — сказал один из подозреваемых.

После этого в дом со двора вошли его сестра и подельник. Обыскав дом, они нашли куртку с 60 тысячами рублей, мобильный телефон и игровую приставку. Затем забрали ключи от машины и на ней скрылись. По дороге «Шкода» сломалась, ее бросили, а деньги поделили.

В МВД ДНР заявили, что действия преступников подпадают под ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Им грозит «максимальная ответственность в виде высшей меры наказания».

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