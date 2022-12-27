«В доме жертв собрались сотни цыган»: что происходит в поселке в Макеевке после убийства семьи из восьми человек

Держим путь из Донецка в Макеевку, оказавшуюся в печальном топе новостей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Новость о том, что в Макеевке неизвестные расстреляли семью из восьми человек вечером 26 декабря, еще долго будет на устах жителей ДНР. Нападающие, вооруженные автоматами, не пожалели даже детей. Самому младшему был всего один год…

Леденящее кровь убийство было совершено в поселке Калиново, что в Червоногвардейском районе Макеевки. Журналисты «Комсомольской правды» приехали к дому, где были убиты восемь цыган. Он расположен на крайней улице.

«КТО ОСЛУШАЕТСЯ – ТОТ ЗДЕСЬ И ОСТАНЕТСЯ»

С одной стороны посадка, с другой – коттеджи. Освещения нет. Неподалеку гулко разрываются снаряды. Дождь льет, как из ведра. Дорогу нам любезно показал военный.

- За поворотом много машин – мимо не проедете, - сказал он.

Действительно, возле крайнего дома порядка пятнадцати машин. Одни уезжают, другие подъезжают… Рой цыган.

Выхожу. Разворачиваю служебное удостоверение и объясняю свое желание поговорить с родственниками погибших.

Рада - одна из погибших. При нападении также убиты ее дети. Фото: Соцсети

Троица, внимательно выслушав, предлагает мне подождать возле двора. Через несколько минут подходят двое и просят оставить их наедине с горем. Один из них называет возраст убитых детей…

Я соболезную и после направляюсь к машине. Не успел водитель тронуться, как к автомобилю подходит один из цыган. Я опускаю стекло, а он: «Передай своим коллегам (знаю, что вы все общаетесь): пусть никто больше сюда не приезжает. Кто ослушается – тот здесь и останется».

НЕЛЮДЕЙ ЗАДЕРЖАЛИ ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

«Комсомольская правда» рассказывала, что с самого утра в Макеевке правоохранители объявили план-перехват «Сирена». На месте происшествия работали следователи-криминалисты военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск. Оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Позже на одной из квартир в Донецке они были задержаны. Всего - четыре человека.

Как нам сообщили в МВД ДНР, ранее судимые задержанные признались, что «совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля Skoda и ценного имущества».

Во время обыска в квартире правоохранители обнаружили и изъяли автомат АК-74, три магазина к нему и две гранаты.

- Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью»), части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), - говорится в сообщении Следственного комитета России.

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