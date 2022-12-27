Убийство семьи из 8 человек в Макеевке: что известно на данный момент

По факту резонансного убийства в Макеевке возбуждено уголовное дело. Фото: МВД ДНР

Жуткая история произошла в Макеевке. Вечером 26 декабря группа вооруженных лиц ворвались в один из домов в Макеевке и расстреляли всех, кто там находился. Погибла целая семья – восемь человек. По неподтвержденной информации, это мужчина 46 лет, женщины 48, 28 и 24 лет, и дети: девочки восьми и 16 лет, а также мальчики 9 лет и одного года.

Жители города слышали вечером в понедельник звуки стрельбы из автоматического оружия.

- Слышали стрельбу, - рассказывает жительница Макеевки Светлана. – Выстрелов было не мало. Хоть звук был не так близко, но мы испугались. А уже утром увидели новость, что в нашем районе была убита семья.

Также по предварительным данным, на месте преступления было обнаружено порядка 40 гильз калибра 5,45.

После того, как в полицию поступило сообщение об обнаружение восьми человек без признаков жизни, в городе был объявлен план-перехват, который получил название «Сирена».

- Преступники ворвались в дом, расстреляли большую семью и угнали их автомобиль. Была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват «Сирена», - сообщил тогда мэр Макеевки Владислав Ключаров.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по «горячим следам». Ими оказались трое жителей микрорайона «Калининский» Червоногвардейского района Макеевки. Выяснилось, что они скрылись с места преступления на угнанном автомобиле «Шкода» синего цвета. Злоумышленники сознались в содеянном.

- Правоохранители по «горячим следам» задержали троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский», которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества, - сообщили полицейские ДНР.

Отец убитой девушки в Макеевке опроверг версию об ограблении, ради которого злоумышленники расстреляли семью из восьми человек. Он заявил, что на погибшей была золотая цепочка, которую преступники не сняли. Также из дома не пропала ни одна ценная вещь. Мотивы преступления до сих пор остаются не раскрытыми.

- Никто не хотел ограбить, они ничего не взяли у нас. У дочки была цепочка золотая: никто ничего не снял. Просто расстреляли и ушли, - рассказал отец погибшей журналистам «РИА Новости».

Отец убитой девушки заявил, что ограбление не было убийства семьи. Фото: кадр из видео РИА НОВОСТИ

В министерстве внутренних дел ДНР отметили, что действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания.

Тем временем к расследованию резонансного убийства подключился Следственный комитет России.

- К работе на месте происшествия были привлечены следователи-криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск, - говорится в сообщении пресс-службы СК.

В Следкоме отметили, что в одной из квартир в городе Донецке были задержаны 4 человека.

- В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, 3 магазина к нему, а также 2 гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу, - говорят в СК России. - Сейчас правоохранительными органами решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

121-й военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в Макеевке. Подозреваемым инкриминируют: «убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью» и «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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