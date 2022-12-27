Украинские боевики ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка

Украинские боевики повредили Ж/Д станцию в Ясиноватой. Фото: ДАН

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка, результате чего мирный житель 1989 года рождения получил ранение. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Федоровского, 68 ранен мужчина 1989 года рождения. Дом также поврежден, — отметили в СЦКК.

Тем временем вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватую, в результате чего было повреждена инфраструктура железнодорожной станции.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли горловский поселок Гольмовский, в результате чего более двух тысяч абонентов остались без электроснабжения. Под ударом ВФУ оказалось также село Старомлыновка. Мирный житель 1990 года рождения погиб в результате обстрела населенного пункта.

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