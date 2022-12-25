Украинские ракеты разрываются в детских садах Донецка

Украинские боевики стреляют по детсадам Донецка. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина
Украинские ракеты нередко разрываются в детских садах Донецка. Недавно от ракет ВФУ пострадали два детских сада в Киевском районе - №№ 151 и 293.
- В детском садике № 293 Киевского района весь день идет уборка. У украинских фашистов нет ничего святого – они целенаправленно бьют по больницам, детским садикам, театрам, жилым домам… - сегодня написал в телеграм мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Украинские боевик стреляют по детсадам Донецка. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина
Раннее Алексей Валерьевич проинформировал о том, как сотрудники детского сада № 151 ликвидируют последствия недавнего обстрела ВФУ.
- Кровля здания в результате прямого попадания полностью разрушена, повреждены перекрытия, выбиты все окна. В первую очередь сотрудники убирают стекла и закрывают окна пленкой, - рассказал он.
Напомним, что ВФУ за прошедшие сутки 41 раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 198 снарядов, мин и ракет. Ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 7-летний ребенок.
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