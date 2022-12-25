ВФУ за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР, обстрелу подверглись 7 городов и поселков

Украинские войска целенаправленно уничтожают жилые кварталы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за сутки 41 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 198 снарядов, мин и ракет. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка, - говорится в сводке военных экспертов СЦКК.

Ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 7-летний ребенок. Украинские боеприпасы настигли их в Киевском районе Донецка, а также в ранее освобожденной Владимировке и Старомлыновке. Прибавилось и разрушений. Повреждены 7 домостроений в Петровском и Киевском районах Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

По данным СЦКК, противник обстреливал из реактивных систем залпового огня, артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 миллиметров и танков. Напомним, что в предыдущие сутки ВФУ 74 раза обстреляли территорию нового субъекта Российской Федерации.

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