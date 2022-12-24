В ДНР украинскими обстрелами за сутки повреждены более 30 домов и объектов инфраструктуры

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки на донецком направлении противник совершил 31 обстрел из РСЗО и артиллерии 155 мм. На ясиноватском было 6 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм, на горловском - 37 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, миномета 120 мм и танка. За это время в общей сложности ВСУ выпустили по территории ДНР 328 боеприпасов. Такие данные обнародовали в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались десять населенных пунктов - Донецк, Гольмовский, Майорск, Озеряновка, Красный Партизан, Горловка, Широкая Балка, Каштановое, Ясиноватая и Макеевка.

В результате обстрелов пострадали мирные люди, в том числе ребенок.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, в том числе девочки 2016 года рождения в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 32 дома и 2 объекта инфраструктуры в ДНР.

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