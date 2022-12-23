ВСУ вновь повредили обстрелом здание торгового центра «Донецк-Сити»

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

Сегодня вечером украинские войска вновь открыли огонь по Киевскому району Донецка с использованием реактивных систем залпового огня. По мирным жителям были выпущены 15 ракет из «Града». Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уведомил, что по данным очевидцев одна из вражеских ракет попала в перекресток улицы Артема и Таманского проспекта, повреждены остекления окон и крыша в близлежащих домах. Кроме того, сообщается о прилетах на территории детского сада по улице Университетской.

Кроме того, в результате обстрела вновь пострадал торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити».

- По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района в 20:40 повреждено пять многоквартирных жилых домов по улице Артема, здание магазина «Донецк-Сити» и три легковых автомобиля, - проинформировал Кулемзин.

Данные о последствиях обстрела уточняются.

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