«За могилкой ухаживает бабушка»: в результате обстрела ВСУ 4-летний Артем Бобрышев погиб под обломками дома

Артем Бобрышев был радостью для своей семьи

4-летний Артем Бобрышев погиб от снаряда украинских боевиков в Кировском районе Донецка зимой 2015 года. Обстрел начался в семь часов утра. В частном доме с Артемом и его старшим братиком Мишей была их мама Тома.

МАТЕРИ ОТОРВАЛО НОГУ

Все втроем только проснулись. После первого разрыва снаряда где-то у соседей, вскочили с кроватей, чтобы спастись в погребе. Однако второй снаряд застиг их в зале. Проломив крышу, разорвался прямо в комнате. Тамаре осколком оторвало ногу, а 7-летнему Мише - сильно повредило лицо. Они выскочили из зала и тут же рухнул потолок. Артем оказался под завалами.

В ту ночь отец погибшего мальчика Владимир возвращался со смены на Донецком металлургическом заводе и уже возле фабрики игрушек увидел дым, который валил со стороны их дома. Когда он прибежал, подоспевшие военные раскидывали завалы, чтобы найти ребенка.

Когда Артема извлекли из-под обломков, он был, как живой. Судмедэксперты установили, что мальчик задохнулся от пыли. «Скорая» отвезла раненых мать с сыном в больницу имени Калинина. Там Тамаре ампутировали ногу выше калена, а Мише сделали челюстно-лицевую операцию.

Бабушка Артема - Любовь Шагина приезжает к внуку на кладбище три раза в год Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОМОГЛА ДОКТОР ЛИЗА

Когда Тамара с Мишей были в больничной палате, к ним зашла Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза. Узнав историю этой семьи, она захотела помочь им.

Доктор Лиза эвакуировала семью Бобрышевых в Москву. В специализированных клиниках врачи помогли Тамаре с удобным протезом, а Мише - сделали пластическую операцию (у мальчика был большой шрам на лице). Тамару и Мишу после выписки с Владимиром поселили в московское общежитие.

Сейчас семья живет в городе-спутнике Москвы Химки в двухкомнатной квартире. Глава семейства выплачивает ипотеку, его взяли в международный аэропорт Шереметьево-1 энергетиком. Тамара – домохозяйка. Но успевает работать швеей на дому. До войны в Донецке заканчивала швейное училище. Миша на каникулах с удовольствием работает помощником почтальона. Разносит по домам телеграммы и газеты.

Артем Бобрышев был радостью для своей семьи

БРАТ МЕЧТАЕТ СЪЕЗДИТЬ В ДОНЕЦК

После случившегося Тамара боится приезжать в Донецк. До сих пор не смогла привыкнуть даже к пролетающим самолетам. Они ей напоминают о войне в Донбассе.

А Миша, наоборот, мечтает погулять по местам, где проходило его детство. Здесь у него остались друзья, с которым он не виделся больше семи лет. Вместе ходили в школу, а после уроков катались на велосипедах.

ПАМЯТЬ

За могилкой Артема ухаживает бабушка

Она ему приносит игрушки и сладости на День рождения, Новый год и Поминальный день.

4-летнего Артема Бобрышева похоронили на кладбище поселка Флора, что в Кировском районе Донецка. За его могилкой ухаживает бабушка Любовь Шагина.

- На могилку внука прихожу на День его рождения, Новый год и Поминальный день, - рассказывает «КП» Любовь Владимировна. - Артем любил сок из пакетика с трубочкой и жвачки. Я ему всегда приношу их. А еще. Машинки и мягкие игрушки – их он тоже любил.

Артем был радостью для своей семьи. Хорошим, очень добрым мальчиком.

- Внук хоть маленьким был, но от души помогал всем нам. Когда было печное отопление, приходил и говорил: «Баба, Люба! Помочь тебе дров принести?». Я отвечала: «Пойдем, Артемочка!» И он брал с собой тачечку. Я клала в нее дровишки, и он привозил их.

Еще малыш любил цветы.

- Он приходил из садика и говорил: «Бабушка, пойдем рвать цветы!». Мы выходили в поле, а там их видимо-невидимо.

Артем был нешумным ребенком. Мог часами сам сидеть. Он что-то лепил, мастерил... А больше всего ему нравилось рисовать акварелью в больших альбомах.

- Он рисовал солнышко, маму, папу – всех рисовал! - вспоминает Любовь Владимировна. - Такой был у нас Артемка, к сожалению, теперь его нет.

ЗАЖГИ СВЕЧУ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ

1 июня, на День защиты детей, Медиагруппа «Комсомольская правда» и АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Фонда культурных инициатив запустили большой мультимедийный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды», посвященный погибшим детям Донбасса. И сейчас люди пишут безвременно ушедшим детях Донбасса. На интернет-ресурсе alleyaangelov.ru много откликов.

Если ваше сердце не может молчать, можно поделиться своими стихами, рисунками и другими произведениями. Они будут опубликованы на сайте Посвящение Ангелам и в одноименном телеграм-канале «Аллея Ангелов».

Сделай маяк трагедии ярче - зажги свечу на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни... С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 200 детей, тысячи - ранены.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никогда не простим»: Люди пишут письма погибшим детям Донбасса

С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи - ранены (подробнее)