Украинские обстрелы за сутки унесли жизни пяти жителей ДНР

Последствия вчерашнего обстрела Горловки. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам более сорока раз. За это время противник выпустил в ее направлении 195 боеприпасов, применив при этом РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки и минометы. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались девять населенных пунктов ДНР. В их числе - Донецк, Майорск, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное и Макеевка.

Массированные обстрелы привели к гибели 5 гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четверо людей, проживающие в этих городах.

Кроме того, зафиксированы множественные разрушения.

- Повреждены 40 домостроений в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском, Калининском и Никитовском районах Горловки и Александровке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры, - проинформировали в СЦКК.

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