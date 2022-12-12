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НовостиПолитика12 декабря 2022 15:52

Энергозавод Донецка поврежден в результате обстрела ВСУ, на производстве это критично не скажется

Сотрудники предприятия не пострадали
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Повреждение украинским обстрелом центрально-заводской лаборатории Донецкого энергозавода не скажется на производстве. Об этом сегодня сообщило Донецкое агентство новостей с ссылкой на и. о. директора госпредприятия Сергея Полозюка.

- Пробило крышу, разбиты стекла. Пожар потушили вовремя. Поврежден вспомогательный цех - центрально-заводская лаборатория. На производстве это критично не скажется на данном этапе. Цех был закрыт, не эксплуатировался, - цитирует агентство Сергея Полозюка.

По его словам, на момент обстрела на заводе находились пять сотрудников, никто из них, к счасть, не пострадал.

- Люди были на проходной - это примерно в 25 метрах от места попадания снарядов. Попадали на пол, - рассказал руководитель предприятия.

«КП» сообщала, что завод был обстрелян около 15.00, в результате произошел пожар в лаборатории. За день Куйбышевский район, где находится это предприятие, неоднократно подвергся артударам украинских войск.

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