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НовостиПолитика12 декабря 2022 13:36

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Градов», погиб мирный житель

ЧП произошло на территории строительного магазина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Противник каждый день обстреливает мирные кварталы

Противник каждый день обстреливает мирные кварталы

Сегодня, 12 декабря, в Донецке в Куйбышевском районе на территории строительного магазина погиб мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), под ударом украинских «Градов» оказалась Смоляка. В 15.10 из Орловки было выпущено 6 ракет. Очевидцы сообщают о прилетах возле «Стройдеревни».

Ранее глава администрации Донецка сообщал, что в Куйбышевском районе в результате обстрела произошло возгорание на Энергозаводе. Снаряды прилетели также на территорию типографии «Восток пресс».

Противник использует и артиллерию 155-го калибра (стандарт НАТО). Несколько таких снарядов, выпушенных из Нетайлово, разорвались в Куйбышевском и Киевском районах Донецка.

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