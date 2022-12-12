Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Градов», погиб мирный житель

Противник каждый день обстреливает мирные кварталы

Сегодня, 12 декабря, в Донецке в Куйбышевском районе на территории строительного магазина погиб мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), под ударом украинских «Градов» оказалась Смоляка. В 15.10 из Орловки было выпущено 6 ракет. Очевидцы сообщают о прилетах возле «Стройдеревни».

Ранее глава администрации Донецка сообщал, что в Куйбышевском районе в результате обстрела произошло возгорание на Энергозаводе. Снаряды прилетели также на территорию типографии «Восток пресс».

Противник использует и артиллерию 155-го калибра (стандарт НАТО). Несколько таких снарядов, выпушенных из Нетайлово, разорвались в Куйбышевском и Киевском районах Донецка.

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