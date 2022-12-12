В Донецке в результате украинских обстрелов погибли три человека. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 12 декабря, в Донецке в результате обстрелов украинских боевиков погибли три мирных жителя. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела ВФУ Куйбышевского района Донецка погибли два человека. В Киевском районе украинскими снарядами убита женщина, - говорится в сводке штаба.

Ранее «КП» сообщала об обстреле центра Донецка. Снова под вражеским огнем оказался Ворошиловский район. Очевидцы рассказали о прилетах снарядов «Града» возле Крытого рынка, «Донбасс Арены», бульвара Шевченко и улицы Набережной. Зафиксированы многочисленные разрушения.

Власти ДНР призывают жителей максимально ограничить перемещение по улице. Обстрел может повториться. Сегодня украинские боевики с самого утра массированно обстреливают Донецк. Применяют и 155-й калибр стандарта НАТО.

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