В Донецке ВСУ обстреляли район Крытого рынка и «Донбасс Арены»

Сегодня, 12 декабря, вечером украинские боевики в очередной раз обстреляли центр Донецка.

- Снова под вражеским огнем Ворошиловский район. Очевидцы сообщают о прилетах снарядов от «Града» ориентировочно возле Крытого рынка, «Донбасс Арены», бульвара Шевченко, улицы Набережной, - сообщил в своем телеграм-канале глава города Донецка Алексей Кулемзин.

По данным СЦКК, по Ворошиловскому району было выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град» в 18.37. Противник вел огонь из оккупированного Нетайлово.

Кроме того, очевидцы сообщают о прилетах на бульвар Школьный, пожаре по улице 50 лет СССР. Подробности уточняются.

Власти ДНР призывают жителей максимально ограничить перемещение по улице. Обстрел может повториться. Сегодня украинские боевики с самого утра обстреливают Донецк.

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