В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель

Украинские боевики продолжают уничтожать мирных жителей ДНР и их жилье. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 39 раз открывали огонь по территории Республики, выпустив в ее направлении 154 снаряда и мины.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На горловском – артиллерию 152 мм. Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Докучаевск. В результате обстрелов погиб один мирный житель в Киевском районе Донецка. Повреждены 11 домостроений в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Докучаевске, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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