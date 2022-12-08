В Киевском районе Донецка в результате обстрела погиб мирный житель

Украинские боевики продолжают уничтожать мирных жителей ДНР и их жилье. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 8 декабря, в результате артиллерийского обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 декабря поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: в Киевском районе Донецка по ул. Гулака-Артемовского, 25 погиб мужчина 1963 г.р, - говорится в сообщении.

Также недалеко от Щегловского кладбища, в этом районе повреждены частные дома.

- ул. Берзарина, 43 - частный жилой дом;

- ул. Гулака-Артемовского, 25 - прямое попадание в частный жилой дом;

- ул. Гулака-Артемовского, 21, 34 - частные жилые дома.

Кроме этого в Кировском районе по ул. Хабаровская, 10 зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасли сотни людей от вероятной гибели»: Жители Донецка благодарят сотрудников кафе, магазинов и таксистов, которые помогают укрыться во время обстрелов города

В трудную минуту всегда найдутся те, кто придет на помощь и подставит надежное плечо (подробнее)