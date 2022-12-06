В ЛНР после обмена пленными с Украиной вернулись два защитника Республики

Российская Федерация и Украина провели 6 декабря очередной обмен пленными военнослужащими Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой вернулись двое военнослужащих ЛНР. Об этом сообщила Луганскому информцентру уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова.

Она уточнила, что сейчас освобожденных бойцов осматривают врачи.

- Почти все подвергались жестким пыткам в плену, поэтому сейчас нуждаются в серьезном лечении и реабилитации и уже направлены в медицинские учреждения, - пояснила омбудсмен.

Напомним, сегодня сообщалось, что Российская Федерация и Украина провели очередной обмен пленными военнослужащими. Из украинских застенок вернулись домой 60 российских бойцов, в том числе защитники Донбасса из Донецкой и Луганской Народных Республик. Украина также получила 60 человек, в основном из числа ВСУ.

Ранее омбудсмен ЛНР заявляла, что передаст в Красный Крест материалы о пытках ВСУ пленных защитников Донбасса. От международной организации требуют принятия должных мер реагирования в отношении Украины.

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