В ДНР сообщили про новый обмен пленными с Украиной по формуле «60 на 60»

Денис Пушилин рассказал про очередной этап обмена. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня между Россией и Украиной проходит новый обмен пленными. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что формула обмена в этот раз составила 60 на 60. Других деталей процесса руководитель Республики пока не озвучил.

- Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60, - написал Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 декабря состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной, благодаря которому из украинских застенок удалось освободить 50 российских солдат, в том числе 20 защитников Донбасса из ДНР и ЛНР. Украинская сторона также получила 50 человек, в основном это военнослужащие из числа ВСУ.

В ЛНР заявили, что почти все освобожденные бойцы подвергались в плену жестоким пыткам, поэтому сейчас нуждаются в серьезном лечении и реабилитации и уже направлены на осмотр врачами в медицинские учреждения Республики.

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